Bonucci: Çakır, Toivonen'e kırmızı kart göstermeliydi

İsveç'le oynadıkları Dünya Kupası playoff maçında 1-0 yenilerek Rusya biletini riske sokan İtalyanlar, faturayı maçın hakemi Cüneyt Çakır'a kesti.

İtalyan stoper Bonucci, "Maçta burnum kırıldı. Bana dirsek atan Toivonen oyunda kaldı. Türk hakem ona kırmızı kart göstermeliydi" dedi. İtalya Teknik Direktörü Ventura ise, "Türk hakem maçı yönetecek seviyede değildi" ifadesini kullandı.

Öte yandan geçen hafta emekli olduğunu açıklayan İtalyan efsane Pirlo, Ventura'nın Çakır'a yüklenmesini eleştirerek, "Avrupa'da oynamak İtalya'ya benzemez, en ufak temasa frikik çalmazlar. Bu maçlarda yüzde 100'ünüzü vermelisiniz" dedi.

(Sabah)



