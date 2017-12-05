Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerNba Haberleri Booker'dan 76ers potasına 46 sayı
05.12.2017 - 11:14 | | AA

Booker'dan 76ers potasına 46 sayı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers'ı 115-101 yenen Phoenix Suns'ın genç oyuncusu Devin Booker, 46 sayı attı.

Booker'dan 76ers potasına 46 sayı
ABONE OL

NBA'e 11 maçla devam edildi. Phoenix Suns, 21 yaşındaki gardı Devin Booker'ın 46 sayı, 8 ribauntluk performansı sayesinde Philadelphia 76ers deplasmanından 115-101 galip ayrıldı.

Suns'ta 25 sayı, 8 ribauntla oynayan T.J. Warren ve 12 sayı, 12 asistle "double double" yapan Tyler Ulis, galibiyette önemli rol oynadı.

76ers'ta Joel Embiid'in 22 sayı, 12 ribaunt, 4 blok, Ben Simmons'ın 20 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 6 top çalma ve J.J. Redick'in 25 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Cavaliers seriyi 12 maça çıkardı

Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Chicago Bulls'u 113-91 mağlup ederek arka arkaya 12. karşılaşmasını kazandı.

Cavaliers'ı galibiyete, 24 sayı, 13 ribauntla "double double"a imza atan Kevin Love, 23 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynayan LeBron James ve 24 sayı, 6 ribaunt üreten Dwyane Wade taşıdı. Milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 dakikada 1 ribaunt aldı, 1 de asist yaptı.

Bulls cephesinde Kris Dunn 15, Robin Lopez ve Justin Holiday 14'er sayı kaydetti.

Düelloyu Antetokounmpo, maçı Celtics kazandı

Kyrie Irving'in liderliğinde Doğu Konferansı'nın zirvesinde yer alan Boston Celtics, Giannis Antetokounmpo'nun sürüklediği Milwaukee Bucks'ı 111-100 yendi.

Ligin iki önemli oyuncusunu karşı karşıya getiren mücadeleyi 40 sayı, 9 ribauntla tamamlayan Antetokounmpo, bu sezon 3. kez 40 sayı barajını geçti.

Celtics'in all-star oyun kurucusu Irving ise 32 sayıyla takımının skor yükünü çekti. Al Horford 20 sayı, 9 ribaunt, 8 asist, Jayson Tatum da 17 sayı, 6 ribauntla Irving'e eşlik etti.

Ömer ve Ersan'ın takımları kaybetti

Ömer Aşık, takımı New Orleans Pelicans'ın Golden State Warriors'a 125-115 yenildiği maçta 2 sayı ve 5 ribaunt üretti.

Warriors'ın all-star oyun kurucusu Stephen Curry, 31 sayı, 11 asist, 5 ribauntla oynadığı karşılaşmayı, bitime bir dakika kala sağ ayak bileğini burktuğu için terk etti.

Atlanta Hawks forması giyen Ersan İlyasova ise takımının Brooklyn Nets'e 110-90 mağlup olduğu mücadeleyi, 5 sayı, 2 ribaunt ve 3 top çalmayla bitirdi.

NBA'e 3 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Charlotte Hornets-Orlando Magic: 104-94

Indiana Pacers-New York Knicks: 115-97

Philadelphia 76ers-Phoenix Suns: 101-115

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 90-110

Boston Celtics-Milwaukee Bucks: 111-100

Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 91-113

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 95-92

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 115-125

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 122-105

San Antonio Spurs-Detroit Pistons: 96-93

Utah Jazz-Washington Wizards: 116-69

Borussia Dortmund yeni sezon formasını tanıttı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'ya artçı şok
    Pınar Karşıyaka'ya artçı şok
  2. Galatasaray, Paidar Demir'i andı
    Galatasaray, Paidar Demir'i andı
  3. Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
    Adebayor, 4 maça çıktığı Olimpia ile yollarını ayırdı
  4. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan
    MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez: Hedefim 15 puan
  5. CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı
    CSKA Moskova, Vorontsevich ile 14 yıl sonra yollarını ayırdı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor

Gaziantep FK kazanamasa da kaybetmiyor

Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

Son dakika | Bayern Münih, Tanguy Nianzou Kouassi'yi transfer etti

Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

Trabzonspor, Galatasaray'a kaybetmezse tarihi seriye ulaşacak

Son dakika | Şike kumpası davasında 15'inci duruşma başladı

Son dakika | Şike kumpası davasında 15'inci duruşma başladı

Sıradaki Haber