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26.03.2019 - 10:20 | | AA

Booker'ın 59 sayısı Suns'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Utah Jazz, DevinBooker'ın 59 sayısına rağmen Phoenix Suns'ı 125-92 yendi.

Booker'ın 59 sayısı Suns'a yetmedi
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NBA'e 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın 5. sırasındaki Utah Jazz, konferans sonuncusu Phoenix Suns'a karşı oynadığı maçı 125-92 kazandı.

Ev sahibi Jazz'da Rudy Gobert 27 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza attı. Derrick Favors ve Ricky Rubio 18'er sayı kaydetti.

Suns'ta Devin Booker'ın 59 sayısı mağlubiyeti önleyemedi. Booker, Rick Barry (7 kez), LeBron James (3) ve Kyrie Irving'den (2) sonra 23 yaşına basmadan birden fazla 50 sayının üstünde performans sergileyen 4'üncü NBA oyuncusu oldu.

Sonuçlar

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 119-98

Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 115-103

Utah Jazz-Phoenix Suns: 125-92

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 148-144 (uzatmada)

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