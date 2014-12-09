Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund - Anderlecht: 1-1
09.12.2014 - 23:32 |

Borussia Dortmund - Anderlecht: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son hafta maçında Borussia Dortmund ile Anderlecht 1-1 berabere kaldı.

Borussia Dortmund - Anderlecht: 1-1
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği D Grubu'nda son maçta Borussia Dortmund, sahasında Anderlecht'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Asist Nuri Şahin'den

Mücadele boyunca oyunun tek hakimi olan ve yüzde 65 gibi yüksek bir topla oynama oranı yakalayan Borussia Dortmund, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. İkinci yarıda baskısını arttıran sarı-siyahlılar, 58. dakikada Nuri Şahin'in asistinde Ciro Immobile ile öne geçti. Bu gol sonrasında daha organize görünen Anderlecht, 84. dakikada Aleksandar Mitrovic ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu skorla bitti.

Lider Borussia Dortmund

Bu sonucun ardından grubu 13 puanla tamamlayan Borussia Dortmund, averaj ile Arsenal'in önünde yer alarak liderliği kaptırmadı. Anderlecht ise 6 puanla 3. sırada yer alarak, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.

    Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
      Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
      Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
      Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
      Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

    Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

    Sıradaki Haber