Borussia Dortmund - Anderlecht: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın da mücadele ettiği D Grubu'nda son maçta Borussia Dortmund, sahasında Anderlecht'i konuk etti. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Asist Nuri Şahin'den

Mücadele boyunca oyunun tek hakimi olan ve yüzde 65 gibi yüksek bir topla oynama oranı yakalayan Borussia Dortmund, ilk yarıda aradığı golü bulamadı. İkinci yarıda baskısını arttıran sarı-siyahlılar, 58. dakikada Nuri Şahin'in asistinde Ciro Immobile ile öne geçti. Bu gol sonrasında daha organize görünen Anderlecht, 84. dakikada Aleksandar Mitrovic ile beraberliği yakaladı ve karşılaşma bu skorla bitti.

Lider Borussia Dortmund

Bu sonucun ardından grubu 13 puanla tamamlayan Borussia Dortmund, averaj ile Arsenal'in önünde yer alarak liderliği kaptırmadı. Anderlecht ise 6 puanla 3. sırada yer alarak, UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.