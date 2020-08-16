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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund, Austria Wien'i bozguna uğrattı: 11-2
16.08.2020 - 20:04 |

Borussia Dortmund, Austria Wien'i bozguna uğrattı: 11-2

Alman ekibi Borussia Dortmund, hazırlık maçında Avusturya ekibi Austria Wien'i 11-2 mağlup etti.

Borussia Dortmund, Austria Wien'i bozguna uğrattı: 11-2
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Borussia Dortmund, hazırlık maçında Avusturya ekibi Austria Wien ile karşılaştı.

Borussia Dortmund, Austria Wien'i 11-2 mağlup etti. Bu skor akıllara Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in Barcelona'yı 8-2 mağlup etmesini getirdi.

Dortmund'da Türk futbolcu Taylan Duman ve Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can da ağları havalandırdı.

Borussia Dortmund, Austria Wieni bozguna uğrattı: 11-2

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