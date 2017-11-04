Borussia Dortmund - Bayern Münih: 1-3

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında lider Bayern Münih, deplasmanda Borussia Dortmund’u 3-1 mağlup etti.

Signal Iduna Park'ta oynanan ve 81 bin 360 seyircinin izlediği karşılaşmada, Bayern Münih Arjen Robben'in 17. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Andrey Yarmalenko ve Shinji Kagawa ile bulduğu pozisyonları değerlendiremeyen Borussia Dortmund, kalesinde ikinci golü gördü. Polonyalı santrfor Robert Lewandowski, 37. dakikada topu ağlara gönderdi ve Bayern Münih ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da oyunda üstünlüğünü koruyan Bayern Münih, 67. dakikada David Alaba'nın ağları havalandırmasıyla skoru 3-0'a getirdi. Borussia Dortmundlu Marc Bartra, 88. dakikada attığı golle skoru 3-1 yaptı ve Bayern Münih, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

Sarı-siyahlılarda milli futbolcu Ömer Toprak, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika oyunda kaldı. A Milli Takım kariyerini noktalayacağını açıklayan Nuri Şahin ise yedekler arasında yer aldı.

Son dört lig maçını kazanan Bayern Münih, 26 puanla liderliğini sürdürdü. Aynı dönemde oynadığı karşılaşmalardan sadece 1 puan çıkarabilen Borussia Dortmund ise 20 puanla üçüncü sıraya geriledi.







