Borussia Dortmund - Bayern Münih: 2-3

Almanya Bundesliga'nın 7. haftası, dev bir maça sahne oldu. Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Signal Iduna Park'taki karşılaşmayı konuk ekip Bayern Münih 3-2 kazandı.Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 45'te David Alaba, 48'de Robert Lewandowski ve 80'de Leroy Sane kaydetti.

Borussia Dortmund'un gollerini 45'te Marco Reus ve 83'te Erling Haaland attı. Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Joshua Kimmich, 36. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Ligde üst üste 5. galibiyetini elde eden Bayern Münih, puanını 18'e çıkardı. Kırmızı-beyazlılar ligde 7 maçta 6 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

Ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup olan Borussia Dortmund ise 15 puanda kaldı. Sarı-siyahlılar ligde 7 haftada 5 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.