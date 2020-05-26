Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund-Bayern Münih (CANLI)
26.05.2020 - 18:56 |

Borussia Dortmund-Bayern Münih (CANLI)

Bundesliga'nın 28. haftasında zirvenin en kritik maçında iki dev Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor...

Borussia Dortmund-Bayern Münih (CANLI)
ABONE OL

Bundesliga'da herkesin gözü dev maçta... Almanya Ligi'nde 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih,  4 puan gerisinde yer alan takipçisi Borussia Dortmund'la deplasmanda karşılaşıyor.

Saat 19.30'da başlayan karşılaşmayı Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.

Ligde oynadığı son 13 maçında; 12 galibiyet, 1 beraberlik alan Bayern Münih, yaptığı atakla rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Konuk ekip, son mağlubiyetini ligin 14’üncü haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanında yaşamıştı.

Borussia Dortmund-Bayern Münih (CANLI)

İLK 11'LER:

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Galatasaray'a 37 milyonluk piyango!

Borussia Dortmund-Bayern Münih (CANLI)

 

 

Fenerbahçe, Riva'da kampa girdi! Aurelio'dan siftah...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Geri sayım başladı! Dortmund-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Geri sayım başladı! Dortmund-Bayern Münih maçı bu akşam saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Feghouli'nin mutlu günü

Feghouli'nin mutlu günü

Beşiktaş'ta yarın yeni testler yapılacak

Beşiktaş'ta yarın yeni testler yapılacak

Son dakika | Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Son dakika | Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi

Sıradaki Haber