26.05.2020 - 18:56 |
Borussia Dortmund-Bayern Münih (CANLI)
Bundesliga'nın 28. haftasında zirvenin en kritik maçında iki dev Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor...
Bundesliga'da herkesin gözü dev maçta... Almanya Ligi'nde 61 puanla liderlik koltuğunda oturan Bayern Münih, 4 puan gerisinde yer alan takipçisi Borussia Dortmund'la deplasmanda karşılaşıyor.
Saat 19.30'da başlayan karşılaşmayı Skorer'in canlı anlatım sayfasından takip edebilirsiniz.
Ligde oynadığı son 13 maçında; 12 galibiyet, 1 beraberlik alan Bayern Münih, yaptığı atakla rakiplerinin önüne geçmeyi başardı. Konuk ekip, son mağlubiyetini ligin 14’üncü haftasında Borussia Mönchengladbach deplasmanında yaşamıştı.
İLK 11'LER:
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Akanji, Hakimi, Delaney, Dahoud, Guerreiro, Hazard, Brandt, Haaland
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski