Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Borussia Dortmund, Çaykur Rizesporlu Oğulcan'ı takibe aldı
18.10.2016 - 07:03 |

Borussia Dortmund, Çaykur Rizesporlu Oğulcan'ı takibe aldı

Alman scoutların Süper Lig’e ilgisi devam ediyor. Son gözde ise Çaykur Rizespor’un genç hücumcularından Oğulcan Çağlayan.

Borussia Dortmund, Çaykur Rizesporlu Oğulcan'ı takibe aldı
ABONE OL

Ümit Milli Takımı’nın golcüsü olan Oğulcan Çağlayan’ı dün akşamki Antalyaspor mücadelesinde Alman devi Borussia Dortmund’un temsilcilerinin izlediği öğrenildi.

Bursaspor altyapısından yetişen ve Gaziantepspor, Erciyesspor ile Kayserispor formalarını terleten 1996 doğumlu futbolcu, 2 milyon Dolar bonservis karşılığında Rizespor’a transfer olmuştu.

Almanlar’ın, genç yıldız adayının birkaç maçını daha takip edecekleri öğrenildi. (Fanatik)

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Karşıyaka, Bornova Stadı için imzayı attı

Sıradaki Haber