Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0
06.06.2020 - 21:22 |

Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund zorlandığı maçta Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.

Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i konuk etti. Dortmund sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Dortmund'un tek golünü 56. dakikada Emre Can kaydetti.

Dortmund bu sonuçla zirvedeki Bayern Münih ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu. Berlin ise 38 puanla 9. sırada kaldı.

Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0

Zenit, Signal Iduna Park'ta Dortmund'u Mağlup Ediyor

 

    Sivasspor'un hazırlık maçında Mert Hakan Yandaş fırtınası...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alex de Souza'dan 2010/11 sezonu paylaşımı!
      Alex de Souza'dan 2010/11 sezonu paylaşımı!
    2. Son dakika | Galatasaray açıkladı! Tüm testler negatif...
      Son dakika | Galatasaray açıkladı! Tüm testler negatif...
    3. Son dakika | Alanyaspor 3. koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
      Son dakika | Alanyaspor 3. koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!
    4. Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim 2-2
      Fortuna Düsseldorf - Hoffenheim 2-2
    5. Anket sonuçları belli oldu! Taraftarların çoğu stada gitmek istemiyor...
      Anket sonuçları belli oldu! Taraftarların çoğu stada gitmek istemiyor...



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Başkan Ağaoğlu, 2 genç futbolcuyu ziyaret etti

    Başkan Ağaoğlu, 2 genç futbolcuyu ziyaret etti

    Infantino, futbolda "daha katı" finansal düzenlemeler istiyor

    Infantino, futbolda "daha katı" finansal düzenlemeler istiyor

    Bayer Leverkusen-Bayern Münih: 2-4

    Bayer Leverkusen-Bayern Münih: 2-4

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Günün En Çok Oynanan Maçları

    Sıradaki Haber