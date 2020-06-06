06.06.2020 - 21:22 |
Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund zorlandığı maçta Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i konuk etti. Dortmund sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Dortmund'un tek golünü 56. dakikada Emre Can kaydetti.
Dortmund bu sonuçla zirvedeki Bayern Münih ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu. Berlin ise 38 puanla 9. sırada kaldı.
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