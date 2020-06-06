Borussia Dortmund - Hertha Berlin: 1-0

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Borussia Dortmund, Hertha Berlin'i konuk etti. Dortmund sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Dortmund'un tek golünü 56. dakikada Emre Can kaydetti.

Dortmund bu sonuçla zirvedeki Bayern Münih ile arasındaki 7 puanlık farkı korudu. Berlin ise 38 puanla 9. sırada kaldı.

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