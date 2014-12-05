Borussia Dortmund - Hoffenheim: 1-0

Almanya Bundesliga'da 14. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund ile Hoffenheim karşı karşıya geldi. Haftaya ligin son sırasında giden Borussia Dortmund, sahasında rakibini 1-0 mağlup etti.

Tek gol İlkay Gündoğan'dan

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren tek golü 17. dakikada Pierre Aubameyang'ın asistinde İlkay Gündoğan kaydetti.

Bu sonucun ardından Bundesliga'da sıkıntılı günler geçiren Borussia Dortmund 14 puana yükseldi, Hoffenheim ise 20 puanda kaldı.