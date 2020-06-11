Borussia Dortmund Jadon Sancho için 125 milyon euro istiyor

Sezon başı antrenmana geç geldiği için, geçtiğimiz günlerde de Corona virüs salgını kurallarına uymadığı için kulübü Borussia Dortmund'dan ceza alan Jadon Sancho için Almanlar kararı verdi.

Dortmund, sözleşmesi 2022 yılında bitecek olan İngiliz forvet için onu isteyen kulüplerden 125 milyon euro talep edecek.

Sancho, bu sezon çıktığı toplam 40 maçta takımına 20 gol, 20 asistlik katkı verdi. Manchester City altyapısından yetişen oyuncunun şu anki piyasa değeri de 115 milyon euro olarak gösteriliyor.