Borussia Dortmund PSG maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi

B.DORTMUND - PSG MAÇI NE ZAMAN?



Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçı olan Borussia Dortmund PSG mücadelesi bu akşam saat 23:00'te başlayacak ve beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



B. Dortmund: Bürki - Zagadou, Hummels, Piszczek - Guerreiro, Can, Witsel, Hakimi - Sancho, Hazard, Haaland.



PSG: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Kurzawa - Di María, Verratti, Marquinhos, Neymar - Mbappé, Sarabia.



İKİ TAKIM DA GALİBİYET PEŞİNDE



Bundesliga’da kötü bir ilk yarıyı geride bırakan Borussia Dortmund buna rağmen Şampiyonlar Ligi’nde son dönemlerin formda ekibi Inter’i saf dışı bırakarak Barcelona’nın ardından üst tura yükseldi. Almanya’da ikinci yarıya iyi bir giriş yapan Ruhr ekibi bol gollü galibiyetlerle şampiyonluk yarışını kolay kolay bırakmayacağını gösterdi.

Bu skorlarda ara transfer takıma katılan Erling Haaland’ın da etkisi yadsınamaz. Salzburg’daki muhteşem formunu Almanya’ya da taşıyan genç yetenek Dortmund formasıyla çıktığı 6 maçta 9 gol attı. Yakaladığı havayı Şampiyonlar Ligi’ne de yansıtmak isteyen Lucien Favre’nin ekibi evinde avantajlı bir skor almak istiyor.Fransa’da her zaman olduğu gibi çift haneli puan farkıyla lider durumda bulunan Paris Saint Germain Şampiyonlar Ligi’ndeki uğursuzluğu bu sezon kırma amacında.

Önceki turda Galatasaray’ın da bulunduğu A Grubu’nu zorlanmadan lider bitirmişlerdi. Fransız ekibinde Mbappe’nin teknik direktör Tuchel ile oyundan alınırken yaşadığı münakaşa dedikoduları da beraberinde getirdi. Yıldız oyuncunun takımdan ayrılacağı söylentileri ayyuka çıkarken Mbappe ise bu olayın ardından forma giydiği Lyon maçında golünü atarak tartışmaları biraz olsun öteledi. Konuk ekipte bir diğer tartışılan isim Neymar ise tamamen iyileşti ve oynamaya hazır hale geldi.

Öte yandan Mbappe Amiens ile 4-4 berabere kalınan lig maçında kadroya alınmayarak dinlendirilmişti.Borussia Dortmund’da sakatlığı süren Reus ile Delaney’e Brandt da eklendi. PSG’de ise Dagba ve Diallo sakat, Kimpembe ise şüpheli.





