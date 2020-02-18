18.02.2020 - 22:34 |
Borussia Dortmund - PSG(CANLI)
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Fransız ekibi PSG'yi konuk ediyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain kozlarını Almanya'da paylaşıyor.
Bu maçın tüm detaylarını canlı anlatım farkıyla Skorer'den takip edebilirsiniz.
İLK 11'LER
B. Dortmund: Bürki, Zagadou, Hummels, Piszczek, Witsel, Emre Can, Hakimi, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland
PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Gueye, Verratti, Kurzawa, Meunier, Di Maria, Neymar, Mbappe