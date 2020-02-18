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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Borussia Dortmund - PSG(CANLI)
18.02.2020 - 22:34 |

Borussia Dortmund - PSG(CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Fransız ekibi PSG'yi konuk ediyor.

Borussia Dortmund - PSG(CANLI)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund ile Paris Saint Germain kozlarını Almanya'da paylaşıyor.

Bu maçın tüm detaylarını canlı anlatım farkıyla Skorer'den takip edebilirsiniz.

Borussia Dortmund - PSG(CANLI)

İLK 11'LER

B. Dortmund: Bürki, Zagadou, Hummels, Piszczek, Witsel, Emre Can, Hakimi, Guerreiro, Sancho, Hazard, Haaland

PSG: Navas, Thiago Silva, Kimpembe, Marquinhos, Gueye, Verratti, Kurzawa, Meunier, Di Maria, Neymar, Mbappe

Borussia Dortmund - PSG(CANLI)

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