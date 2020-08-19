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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı
19.08.2020 - 16:26 | | İSTANBUL (AA) -

Borussia Dortmund, Real Madrid'den Reinier'i iki yıllığına kiraladı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund, İspanya'nın Real Madrid takımından Brezilyalı genç oyuncu Reinier Jesus Carvalho'yu kiraladı.

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Borussia Dortmund Kulübü, Real Madrid'den 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Reinier'in iki yıllığına kiralandığını duyurdu.

Profesyonel kariyerine ülkesinin Flamengo ekibinde başlayan Reinier, bu yıl 30 milyon avro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olmuştu.

Reinier, geçen sezon Real Madrid'in B takımıyla 3 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

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