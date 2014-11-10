10.11.2014 - 02:30 |
Borussia Dortmund uyandı
Almanya Bundesliga'nın 11. hafta son maçında Borussia Dortmund sahasında Borussia Monchengladbach'ı 1-0 yendi.
Bundesliga’da son 5 lig maçından mağlup ayrılan Borussia Dortmund, Monchengladbach karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle uyandı.
11. haftanın kapanış karşılaşmasının ilk yarısı golsüz bitti. İkinci devrenin 58. dakikasında Kramer’in kendi kalesine attığı golle sarı-siyahlılar öne geçti. 59’da da Reus’un vuruşu da direkten döndü.
Bu sonuçla puanını 10'a çıkartan Borussia Dortmund, düşme hattının üzerine çıktı. Monchengladbach ise ilk 10 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik almasının ardından ilk mağlubiyetini Dortmund karşısında aldı.
Almanya Ligi'nde günün bir diğer maçında Wolfsburg, Hamburg'u 27. dakikada Olic ve 63'te Hunt'un golleriyle 2-0 yenerek lider Bayern Münih'i 4 puan geriden izlemeyi sürdürdü.