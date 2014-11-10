Borussia Dortmund uyandı

Bundesliga’da son 5 lig maçından mağlup ayrılan Borussia Dortmund, Monchengladbach karşısında aldığı 1-0’lık galibiyetle uyandı.

11. haftanın kapanış karşılaşmasının ilk yarısı golsüz bitti. İkinci devrenin 58. dakikasında Kramer’in kendi kalesine attığı golle sarı-siyahlılar öne geçti. 59’da da Reus’un vuruşu da direkten döndü.

Bu sonuçla puanını 10'a çıkartan Borussia Dortmund, düşme hattının üzerine çıktı. Monchengladbach ise ilk 10 haftada 5 galibiyet, 5 beraberlik almasının ardından ilk mağlubiyetini Dortmund karşısında aldı.

Almanya Ligi'nde günün bir diğer maçında Wolfsburg, Hamburg'u 27. dakikada Olic ve 63'te Hunt'un golleriyle 2-0 yenerek lider Bayern Münih'i 4 puan geriden izlemeyi sürdürdü.