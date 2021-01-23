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23.01.2021 - 01:24 | | AA

Borussia Dortmund yıkıldı! Tam 6 gol sesi...

Bundesliga 18. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 4-2 mağlup oldu.

Borussia Dortmund yıkıldı! Tam 6 gol sesi...
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) 18. haftanın açılış maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Borussia Mönchengladbach’a 4-2 mağlup oldu.

Borussia Park Stadında oynanan karşılaşmada ev sahibi Borussia Mönchengladbach 11. dakikada Nico Elvedi’nin golüyle 1-0 öne geçti. 

Konuk ekip bu gole 22. ve 28. dakikalarda Norveçli futbolcu Erling Haaland’ın attığı 2 golle cevap vererek skoru 2-1 yaptı. 

Çekişmeli geçen karşılaşmada Borussia Mönchenglabach, 32. dakikada Elvedi’nin topu filelere göndermesiyle skoru eşitledi ve ilk yarı 2-2 berabere tamamlandı. 

İkinci yarıya hızlı başlayan Borussia Mönchengladbach, 49. dakikada Ramy Bensebaini ve 78. dakikada Marcus Thuram ile 2 gol daha buldu ve karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı. 

Borussia Mönchengladbach bu galibiyetle puanını 31’e çıkardı. Ligde son 3 maçtan sadece 1 puan çıkaran Borussia Dortmund ise 29 puanda kaldı.

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