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13.02.2021 - 22:42 | | AA

Borussia Dortmund'da puanı Erling Haaland kurtardı!

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı.

Borussia Dortmund'da puanı Erling Haaland kurtardı!
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund sahasında Hoffenheim ile 2-2 berabere kaldı. 

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 21. haftasında Signal Iduna Park’ta Hoffenheim’i konuk etti. 

Sarı siyahlılar 24. dakikada Jadon Sancho’nun attığı golle 1-0 öne geçti. Hoffenheim bu gole 31. dakikada Munas Dabbur ile cevap verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. 

Çekişmeli geçen maçta konuk ekip 51. dakikada Ihlas Bebou’nun golüyle 2-1 öne geçti. 

Borussia Dortmund 81. dakikada Erling Haaland ile bulduğu golle 2-2’lik eşitliği yakaladı. 

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve karşılaşma 2-2 berabere sonuçlandı. 

Ligde son 6 maçta 1 galibiyet alan Borussia Dortmund 33 puan ve maç fazlasıyla 6. sırada yer aldı. 

Hoffenheim ise 23 puan ve maç fazlasıyla 12. sırda bulunuyor. 

Bundesliga’da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Mainz 05 ile 2-2, Werder Bremen sahasında Freiburg ile 0-0 ve Stuttgart da sahasında Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı.

Borussia Dortmundda puanı Erling Haaland kurtardı

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