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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund'da teknik direktör Favre'nin sözleşmesi uzatıldı
18.06.2019 - 15:06 | | BERLİN (AA)

Borussia Dortmund'da teknik direktör Favre'nin sözleşmesi uzatıldı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerindenBorussia Dortmund'da teknik direktör Lucien Favre'nin 2019-2020 sezonu sonunda bitecek sözleşmesi, 2020-2021 sezonu sonuna dek uzatıldı.

Borussia Dortmund'da teknik direktör Favre'nin sözleşmesi uzatıldı
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Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, İsviçreli teknik direktörFavre'nin sözleşmesinin, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatıldığı duyuruldu.

Borussia Dortmund'un üst yöneticisi Hans-Joachim Watzke, Favre'nin beklentilerini yüzde 100 karşıladığını belirterek, geleceği birlikte inşa istediklerini dile getirdi.

Teknik direktör Favre ise sarı-siyahlı ekiple yapıcı ve başarılı iş birliğini sürdürecek olmasından memnuniyet duyduğunu aktardı.

Tecrübeli çalıştırıcı, geçen sezonun başında Borussia Dortmund'un başına geçmiş, sarı-siyahlılar ligi Bayern Münih'in 2 puan (76) gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı.

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