Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç
17.08.2019 - 23:28 | | AA

Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Borussia Dortmund, Augsburg'u 5-1 yendi.

Borussia Dortmund'dan farklı başlangıç
ABONE OL

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde Borussia Dortmund, Signal Iduna Park’ta konuk ettiği Augsburg'u 5-1 mağlup ederek sezona 3 puan ve farklı galibiyetle başladı.

Augsburg'un 1. dakikada Florian Niederlechner'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta, Borussia Dortmund'un gollerini 3 ve 59. dakikalarda Paco Alcacer, 51. dakikada Jadon Sancho, 57. dakikada Marco Reus ve 82. dakikada Julian Brandt kaydetti. 

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Paderborn'u 3-2, Wolfsburg sahasında Köln'ü 2-1 ve Freiburg sahasında Mainz 05'i 3-0 mağlup etti.

Emre Mor çalışmalarını Danimarka'da sürdürüyor!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber