Borussia Dortmund'dan Ömer Toprak'a kanca

Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen savunma oyuncusu Ömer Toprak, sona yaklaşan mukavelesiyle ilgili önemli bir kararın eşiğine geldi.

Alman spor medyasında hakkında gidecek mi kalacak mı şeklinde yoğun haberler yapılan Ömer Toprak, yeni sezon hazırlıklarına tesislerinde başlayan Leverkusen'in dün akşam yapılan antrenmanında yer aldı. Alman medyasında çıkan bir çok haberde, Leverkusen Kulübü Ömer Toprak'ın 2018 yılında bitecek olan mukavelesini ileriki yıllara uzatmak, ya da bu olmazsa 25 milyon euro bonservis ücretini verecek olan bir kulübe bu oyuncuyu satmak niyetinde olduğu belirtildi.

Ömer Toprak karar aşamasında

Buna karşılık Ömer Toprak'ın ise, kendisini tatmin edecek ücretin sunulması halinde Leverkusen'de uzun yıllar futbol oynamak istediği belirtildi.

Ömer'e Dormund talip oldu

Leverkusen ile oyuncusu Ömer Toprak arasında küçük de olsa yaşanan mukavele krizinin basında yer almasının ardından Borussia Dortmund Kulübü'nün, Bayern Münih'e kaptırdığı savunma oyuncusu Mats Hummels'in yerine tecrübeli oyuncu Ömer Toprak'ı transfer etmek istediği iddia edildi. Dortmund'un Ömer Toprak için gözden çıkardığı bonservis ücretin Leverkusen Kulubü'nü tatmin edip etmeyeceği merak edilirken, aralarında M.Gladbach Kulübü'nün de bulunduğu başka Bundesliga kulüplerinin de Ömer Toprak'ı renklerine katmak istediği ayrıca kaydedildi.

Ömer Toprak ile ilgili farklı senaryolar anlatılırken, konuyla ilgili önceki gün Alman medyasına konuşan Leverkusen Teknik Direktörü Als Roger Schmidt'in, "Biz, oyuncumuz Ömer ile uzun süre çalışmak istiyoruz. Oyucumuz ile kulüp arasında görüşmeler devam ediyor, ama şu an Ömer'in yüzde yüz kalabileceğini söyleyemiyorum" dediği belirtildi.

Görüşme halindeyiz, yakında kararımı açıklayacağım

26 yaşındaki Ömer Toprak Ömer Toprak'ın antrenmanda çalışkanlığı dikkat çekerken, Leverkusen yönetimi ve taraftarı da tecrübeli oyuncunun kararını adeta dört gözle bekliyor. Takımıyla dün çıktığı antrenmanın ardından Ömer Toprak'a, Leverkusen taraftarların yoğun ilgi gösterdiği gözlendi. 2011 yılından beri formasını giydiği Leverkusen ile arasında yaşanan mukavele görüşmelerinin son durumunu kendisine sorduğumuzda ise milli oyuncumuz, "Henüz kulübümle görüşmelerimiz devam ediyor. Her hangi bir anlaşmaya varmadan bunlarla ilgili kameraya konuşmak istemiyor. Çok az bir süre sonra iki tarafta bir karar üzerinde anlaşma sağlayacaktır, o vakit açıklamalar da yapılacaktır" dedi.