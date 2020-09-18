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18.09.2020 - 12:36 | | AA

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Ziraat Bankası ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

Bosna Hersek Futbol Federasyonu (NSBİH), Ziraat Bankası ile devam eden sponsorluk anlaşmasını tazeledi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Ziraat Bankası ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi
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Bankanın Saraybosna'daki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen törene, Ziraat Bankası Bosna Hersek Genel Müdürü Yusuf Dilaver ile NSBİH Genel Sekreteri Adnan Dzemidzic katıldı.

Dilaver burada yaptığı konuşmada, "Ziraat Bankası, Bosna Hersek'in ekonomisine her anlamda katkı sağlıyor. Bosna Hersek için futbolun önemini göz önünde bulundurarak, gelecek yıllarda da başarıya giden yolda birlikte yürümek isteriz. Hep birlikte çok başarılı bir döneme şahitlik edip, bir bankadan fazlası olduğumuzu kanıtlamayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dzemic ise Bosna Hersek Futbol Federasyonu'na sekiz yıldır verdiği destekten ötürü Ziraat Bankası'na teşekkür ederek, "Gerçek dostlar aile gibidir. Ziraat Bankası da şüphesiz gerçek dostumuzdur. Federasyon olarak bu dostluktan onur duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Dilaver ile Dzemidzic, Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı’nın 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası’na (EURO 2020) katılması temennisinde bulundu.

Sponsorluk anlaşmasının imzalanmasının ardından, Dilaver’e 8 yıllık iş birliğinin sembolü olarak 8 numaralı Bosna Hersek forması hediye edildi.

Bosna Hersek Futbol Federasyonu, Ziraat Bankası ile sponsorluk anlaşmasını yeniledi

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