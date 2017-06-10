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10.06.2017 - 11:06 |

Bosna'da yumruklar konuştu! Oyuncunun dişi kırıldı

Bosna Hersek ile Yunanistan'ın golsüz berabere kaldığı maçın ardından Bosna Hersek yardımcı antrenörü Stephane Gilli, forma giymeyen Yunan oyuncu Giannis Gianniotas'ı yumruklayıp dişini kırdı.

Bosna'da yumruklar konuştu! Oyuncunun dişi kırıldı
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2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde lider Belçika'nın ardından ikinci sıra için mücadele eden Bosna Hersek ve Yunanistan'ın karşılaştığı olaylı maçtan gol sesi çıkmadı.

Bilino Polje Stadı'nda oynanan maçta 90 dakika boyunca üstün olan ev sahibi Bosna Hersek, Yunanistan katı savunmasını aştığı anlarda kalesinde devleşen Karnezis'i geçemeyince maç 0-0 sona erdi.

6 maç sonunda henüz yenilgi yüzü görmeyen Yunanistan bu sonucun ardından puanını 12'ye yükseltirken, Bosna Hersek ise puanını 11 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu.

Saldırgan taraftar, yumrukla Yunan oyuncu Giannis Gianniotas'ın dişini kırdı

Maç öncesindeki gergin atmosfer 90 dakika sonunda sahaya yansıdı. Hakemin bitiş düdüğünün ardından sahaya giren bir grup holigan, Yunan futbolcuların soyunma odasına gitmesini engellemeye çalıştı. Bosna Hersek yardımcı antrenörü Stephane Gilli, Giannis Gianniotas'ı yumruklayıp dişini kırdı.

(goal.com)

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