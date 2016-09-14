Bosnalı milli kaleci, Kosovalı oluyor

Kariyerine Bosna Hersek 2. Ligi'nde mücadele eden Travnik'te devam eden Nurkovic, Kosova Milli Takımı için tesadüfler zinciri sonucu kendisine ulaşan teklifi hiç düşünmeden kabul ettiğini söyledi.

Nurkovic, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, eşinin Kosovalı olduğunu anımsatarak, 'Kosova A Milli Takımı Teknik Direktörü Albert Bunjaku, kaleci arıyormuş. Benim de bir maçımı izledikten sonra detaylı bilgi toplatmış. Sonra Kosova'da yaşayan kayınpederim aracılığıyla bana ulaştı ve kendi milli takımları için oynamamı, gerekli prosedür konusunda yardım edeceğini söyledi." diye konuştu.

"Çok düşünmeden teklifi kabul ettim." ifadesini kullanan Nurkovic, Kosova forması giyebilmek adına FIFA'ya yaptığı başvurunun da son aşamada olduğunu aktardı.

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hırvatistan ile 6 Ekim'de oynanacak maçta Kosova'nın kalesini korumayı umut ettiğini anlatan Nurkovic, "O tarihe kadar sürecin tamamlanmasını ve teknik direktör Bunjaku'nun listesinde yer almayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Hazır ve arzulu bir takım"

Kosova'nın tarihindeki ilk resmi milli maçı olan Finlandiya karşılaşmasını internetten izlediğini anlatan Nurkovic, "Kosova'nın sahip olduğu kalite açıkçası beni şaşırttı. İlk kez bir araya gelmelerine rağmen son derece iyi oynadılar. Sahaya yansıttıkları oyunun hakkı galibiyetti. Kendilerini göstermek isteyen, hazır ve arzulu bir takım." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova ile birlikte Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu'nun son derece zorlu olduğunu dile getiren Nurkovic, "Yine de her zaman favoriler kazanmıyor. Kosova hala bilinmeyen bir takım ve ona karşı oynayanların işi de zor olacak." diyerek sözlerini tamamladı.