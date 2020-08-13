Boston Celtics, başantrenörü Brad Stevens'ın sözleşmesini uzattı

Boston Celtics'in internet sitesinden yapılan açıklamada, 2013'ten bu yana takımın başında bulunan 43 yaşındaki Stevens'ın sözleşmesinin uzatıldığı duyuruldu. Stevens'ın yeni kontratına ilişkin detaylar ise paylaşılmadı.

Takımını iki kez konferans finallerine taşıyan Stevens, Celtics ile NBA'de şu ana kadar 318 galibiyet, 245 mağlubiyet yaşadı.

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