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23.11.2017 - 11:03 | | AA

Boston Celtics bu sezon ilk yenilgisini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) deplasmanda Miami Heat'e 104-98 yenilen Boston Celtics'in 16 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Boston Celtics bu sezon ilk yenilgisini aldı
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NBA'e 14 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Boston Celtics'in kulüp tarihindeki en uzun dördüncü galibiyet serisi, Miami Heat deplasmanında son buldu.

Ev sahibi takımda Goran Dragic, 27 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performansıyla galibiyete katkıda bulunurken, Dion Waiters 26, Tyler Johnson 16 sayıyla oynadı. Kyrie Irving'in 23 sayıyla öne çıktığı konuk ekipte ise Jayson Tatum 18 sayı üretti.

Cavaliers'ten 6 maçlık seri

Sahasında Brooklyn Nets'i 119-109 yenen Cleveland Cavaliers, 6 maçlık galibiyet serisi yakaladı.

Cleveland Cavaliers'ta 33 sayı, 6 ribaunt, 5 asistlik performansıyla LeBron James, galibiyetin mimarlarından oldu. Kevin Love ve Dwyane Wade'ın 18'er sayılık katkı sağladığı maçta 7 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 2 sayı, 1 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

Brooklyn adına 20 sayı atan Rondae Hollis Jefferson'ın takımı adına en skorer isim olduğu maçta Joe Harris 18 sayı üretti.

Son şampiyon Warriors yenildi

Son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Oklahoma City Thunder'a 108-91 yenildi. Ev sahibi ekipte Russell Westbrook, 34 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Carmelo Anthony 22, Paul George 20 sayılık performans sergiledi.

Golden State Warriors'ta 24 sayı atan Stephen Curry'yi 21 sayıyla Kevin Durant izledi.

NBA'de oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets - Washington Wizards: 129 - 124

Cleveland Cavaliers - Brooklyn Nets: 119 - 109

Philadelphia 76ers - Portland Trail Blazers: 101 - 81

Atlanta Hawks - Los Angeles Clippers: 103 - 116

Miami Heat - Boston Celtics: 104 - 98

New York Knicks - Toronto Raptors: 108 - 100

Houston Rockets - Denver Nuggets: 125 - 95

Memphis Grizzlies - Dallas Mavericks: 94 - 95

Minnesota Timberwolves - Orlando Magic: 124 - 118

New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs: 107 - 90

Oklahoma City Thunder - Golden State Warriors: 108 - 91

Phoenix Suns - Milwaukee Bucks: 107 - 113

Utah Jazz - Chicago Bulls: 110 - 80

Sacramento Kings - Los Angeles Lakers: 113 - 102

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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