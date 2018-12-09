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09.12.2018 - 10:57 |

Boston Celtics, Bulls'a acımadı! Tarihi fark...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics deplasmanda Chicago Bulls'u 133-77 mağlup etti.

Boston Celtics, Bulls'a acımadı! Tarihi fark...
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NBA'e 9 maçla devam edildi.Boston Celtics deplasmanda Chicago Bulls'u 56 sayı farkla 133-77 mağlup ederek kulüp tarihinin en farklı galibiyetine imza attı.

Daha önce 1962'de Philadelphia Warriors'ı 51 sayı farkla 153-102 yenen Celtics, kulübün en farklı galibiyet rekorunu Bulls karşısında geliştirmiş oldu. Bu skor, Bulls tarihine de en farklı mağlubiyet olarak geçti.

Bulls'u yenerek üst üste 5. olmak üzere 15. galibiyetine ulaşan Celtics'te Jaylen Brown 23 sayı, 5 ribaunt, Daniel Theis 22 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Bu sezon 21. maçını kaybeden Bulls'ta Shaquille Harrison 20, Zach LaVine 11 sayı buldu.

NBA'e 4 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Dallas Mavericks-Houston Rockets: 107-104

Indiana Pacers-Sacramento Kings: 107-97

Atlanta Hawks-Denver Nuggets: 106-98

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 116-101

New York Knicks-Brooklyn Nets: 104-112

Chicago Bulls-Boston Celtics: 77-133

Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 88-111

Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 113-105

Los Angeles Clippers-Miami Heat: 98-121

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