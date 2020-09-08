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08.09.2020 - 10:35 | | AA

Boston Celtics ve Los Angeles Clippers serilerinde öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off yarı finalinde Boston Celtics, son şampiyon Toronto Raptors'ı 111-89 yenerek seride 3-2 önegeçti.

Boston Celtics ve Los Angeles Clippers serilerinde öne geçti
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NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, Jaylen Brown'un 27 sayı, 6 ribauntla oynadığı yarı final serisinin beşinci karşılaşmasında Toronto Raptors'ı 111-89 mağlup etti.

Seride 3-2 üstünlük sağlayan Celtics'te Kemba Walker 21 sayı, 4 ribaunt, 7 asist ve Jayson Tatum 18 sayı, 10 ribaunt ve 4 asistle galibiyette pay sahibi oldu.

Raptors'ta Fred VanVleet'in 18 ve Norman Powell'ın 16 sayılık katkıları galibiyet için yeterli olmadı.

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- Clippers yeniden önde

Los Angeles Clippers, Batı Konferansı play-off yarı finalinin üçüncü maçında Denver Nuggets'ı 113-107 yenerek seride 2-1 üstünlük yakaladı.

Clippers'ta Paul George 32 sayı, 4 ribaunt, 4 asistlik katkı sağlarken, Kawhi Leonard 23 sayı, 14 ribaunt ve 6 asistle "double double" yaptı.

Nuggets'ta Nikola Jokic'in 32 sayı, 12 ribaunt ve Michael Porter Jr.'ın 18 sayı, 10 ribauntluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

Boston Celtics ve Los Angeles Clippers serilerinde öne geçti

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