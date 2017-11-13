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13.11.2017 - 09:58 | | AA

Boston Celtics'ten üst üste 12. galibiyet

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, sahasında Toronto Raptors'ı 95-94 yenerek peş peşe 12. galibiyetine ulaştı.

Boston Celtics'ten üst üste 12. galibiyet
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NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Celtics'te Al Horford 21, Jaylen Brown 18 ve Terry Rozier 16 sayıyla Raptors'a karşı alınan galibiyette önemli rol üstlendi.

TD Garden'da oynanan maçta sezonun 5. mağlubiyetini yaşayan Raptors'ta DeMar DeRozan 24, Kyle Lowry 19, CJ Miles 10 sayı buldu.

Thunder farklı kazandı

Oklahoma City Thunder, Chesapeake Energy Arena'da konuk ettiği Dallas Mavericks'i 112-99 yendi. Bu sezon 6. galibiyetini alan Thunder'da Paul George 37, Russell Westbrook 27 sayı üretti.

Mavericks'te Harrison Barnes'ın 22, Yogi Ferrell'ın 18, Dennis Smith Jr'ın 15 sayısı sezonun 12. mağlubiyetini önleyemedi.

Boston Celticsten üst üste 12. galibiyet

Sonuçlar

Boston Celtics-Toronto Raptors: 95-94

Detroit Pistons-Miami Heat: 112-103

Indiana Pacers-Houston Rockets: 95-118

Oklahoma City Thunder-Dallas Mavericks: 112-99

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