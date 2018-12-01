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01.12.2018 - 10:23 |

Boston'dan Cedili Cavaliers'a büyük fark

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Boston Celtics, milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı 128-95 mağlup etti.

Boston'dan Cedili Cavaliers'a büyük fark
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NBA'e 11 maçla devam edildi. Kötü gidişini durduramayan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics ile karşılaştı. Rakibine 128-95 yenilen Cavaliers, üst üste üçüncü, bu sezon 17. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte ise Kyrie Irving 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Marcus Morris 15, Gordon Hayward 14 sayı üretti.

Furkanlı 76ers, sahasında kazandı

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın formasını giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Washington Wizards'ı 123-98 yendi.

19 dakika süre alan Furkan Korkmaz'ın 13 sayı, 2 ribaunt, 5 asist, 1 top çalmayla oynadığı maçta, Joel Embiid 16 sayı, 15 ribauntla "double double" yaptı.

Konuk takımda Bradley Beal 19, Austin Rivers 15 sayılık performans sergiledi.

Rockets, galibiyeti hatırladı

Dört maçtır kazanamayan Houston Rockets, deplasmanda San Antonio Spurs'u 136-105 mağlup etti.

Rockets'ta James Harden 23 sayı, 7 ribaunt, 10 asist, Clint Capela da 27 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi takımda LaMarcus Aldridge 20, DeMar DeRozan 18 sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 128-95

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 111-119

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 107-88

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 123-98

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 125-131

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 106-101

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks:124 -109

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-136

Phoenix Suns-Orlando Magic: 85-99

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 114-103

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 112-113

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