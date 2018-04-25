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25.04.2018 - 21:29 | | AA

Bourabia: "Üç puan için savaşacağız"

Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacakları Bursaspor'un güçlü bir takım olduğunu ancak üç puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bourabia: "Üç puan için savaşacağız"
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Atiker Konyasporlu futbolcu Mehdi Bourabia, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında karşılaşacakları Bursaspor'un güçlü bir takım olduğunu ancak üç puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bourabia, yeşil-beyazlı ekibin Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen hafta oynadıkları Kasımpaşa maçına çok iyi hazırlandıklarını belirten 26 yaşındaki oyuncu, zorlu bir karşılaşma olmasına rağmen sahada iyi mücadele ederek müsabakayı kazandıklarını aktardı.

Kasımpaşa maçında sahada sorumluluk alarak üç puan almayı başardıklarını ifade eden Bourabia, şunları kaydetti: "Bulunduğumuz pozisyonu korumak ve daha iyi yerlere gelmek için bundan sonra da çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu hafta deplasmanda zorlu bir takıma karşı oynayacağız. Tabii ki Bursaspor maçı, zor bir müsabaka olacak. Ancak biz üç puan için savaşacağız. Eğer bu maçı da alırsak kalan haftalarda daha da rahatlayacağız. Takımın potansiyeline bakarsak galibiyete çok uzak sayılmayız."

Bursaspor maçı hazırlıkları başladı
Atiker Konyaspor, Süper Lig'de 30 Nisan Pazartesi günü deplasmanda Bursaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, topa sahip olma ve pas çalışmalarının ardından çift kale maçla idmanı tamamladı.

Antrenmanda Amir Hadziahmetovic ve Ömer Ali Şahiner, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı çalıştı.

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