Bourg Basket - Bahçeşehir Basketbol maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com'da

Fransa Basketbol Ligi’ne ve aynı zamanda Eurocup turnuvasına fırtına gibi başlayan Bourg Basket, tek mağlubiyetini Badalona’ya karşı almıştı. Bunun dışında Unics Kazan ve Venezia maçları ertelenen Fransa ekibi, bu karşılaşmada Alen Omic ve Danilo Andusic gibi tecrübeli isimleriyle perkeye çıkacak.

Avrupa arenasında henüz galibiyetle tanışamayan temsilcimiz Bahçeşehir Basketbol, Basketbol Süper Ligi’nde ise yoluna 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet ile yoluna devam ediyor. Eurocup’ta gidişatın yönünü değiştirmek isteyecek olan Zafer Aktaş ve öğrencileri; Alex Perez, Erick Green ve Burak Can Yıldızlı gibi isimlerle zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeye çalışacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

Ev sahibi ekip Eurocup’ta çıktığı 3 karşılaşmanın ikisini kazandı. Bu maçların hepsinde 160 sayı barajı aşıldı.

Temsilcimiz Bahçeşehir Basketbol’un Avrupa arenasında çıktığı 5 maçın 4’ünde 160 sayı barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu heyecanlı Eurocup karşılaşmasını kuponlarına ekleyen Misli.com kullanıcılarının şu ana kadar en çok tercih ettiği bahislerden biri de Bourg Basket galibiyeti oldu. %16’lık kesim ev sahibi ekibinin galibiyetini tercih etti.

MİSLİ.COM YAZARI CAN ÖZAY’IN MAÇ TAHMİNİ

Bahçeşehir 5 maç sonunda galibiyet alamadı ve işini mucizelere bıraktı. Grupta Unics, Joventut ve Partizan gibi önemli geleneklerinde olduğunu düşünürsek, rövanş maçlarında 3-4 galibiyet almalarını beklemekte pek gerçekçi olmayacaktır. Bahçeşehir bu noktada daha çok Türkiye liginde odaklanacaktır. Erick Green’e hücumda destek verecek isimler bulmaları gerekiyor. Bench katkısı oldukça düşük. Bourg maçın favorisi durumunda.