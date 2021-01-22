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22.01.2021 - 00:19 | | AA

Bourges Basket - Galatasaray: 87-80

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımına 87-80 mağlup oldu.

Bourges Basket - Galatasaray: 87-80
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Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi D Grubu'nda Galatasaray, Fransa'nın Bourges Basket takımına 87-80 mağlup oldu.

Fransa'nın Bourges kentinde yapılan D Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden Galatasaray, ilk seriden ertelenen maçta Bourges Basket ile karşı karşıya geldi.

Prado Spor Sarayı'nda oynanan maçın ilk çeyreğini 27-22 önde tamamlayan Fransız ekibi, devre arasına 43-40 üstünlükle girdi. 

Galatasaray, başa baş götürdüğü üçüncü periyodu 64-61 önde geçse de, son bölümde oyuna ağırlığı koyan Bourges Basket karşılaşmayı 87-80 kazandı. 

Sarı-kırmızılılar böylece, grupta oynadığı beşinci maçta üçüncü yenilgisini aldı.

Bourges Basket - Galatasaray: 87-80

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