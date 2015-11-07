Böyle taraftar otobüsü görülmedi! Konya'da...

Konyalı bir iş adamı tarafından finanse edilen ve giydirmesi yaklaşık 20 bin liraya mal olan taraftar otobüsü ilk kez Fenerbahçe deplasmanında kullanılacak. Green White Taraftar Gurubu Başkanı Sedat Ertürk, deplasman maçlarına gitmek için kullandıkları otobüsün tüm hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Türkiye'de böyle bir taraftar otobüsü bulunmadığına dikkat çeken Ertürk, şöyle konuştu:

"Deplasman maçlarına gitmek için kullandığımız otobüsümüzün dış yüzeyine kulüp ve taraftar gurubumuzun logosu ile Konya Büyükşehir Torku Arena Stadyumu'nun fotoğrafının giydirmesi yapıldı. Konyalı bir iş adamımızın desteğiyle yaklaşık 20 bin liraya mal olan otobüsümüzün tüm hazırlıkları tamamlandı. Takım otobüsünden hiçbir farkı bulunmayan taraftar otobüsümüzü ilk kez İstanbul'da oynanacak olan Fenerbahçe deplasmanında kullanacağız."