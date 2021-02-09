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09.02.2021 - 07:00 |

Böyle zeminde bu kadar!

Trabzonspor fırtınasını Yeni Malatyaspor’da durduramadı. Bordo-mavililer, yine yeni transferi Bakasetas’ın golüyle kilidi açtı üç puanı 2-0’lık skorla aldı. Konuk ekip bu sonuçla puanını 42’ye çıkarırken, ev sahibi ise 29 puanda kaldı.

Böyle zeminde bu kadar!
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ERKAN AYRAÇ

Abdullah Avcı yine 4-2-3-1’i tercih ederken, son maçtaki kadroda tek değişikliğe gitti, Kamil Ahmet’in yerine sağ bekte Hüseyin Türkmen forma giydi. Malatya ise 4-4-1-1 ile önce defansı seçti. Ligin en formda iki takımının karşı karşıya geldiği maçta zeminin topla oynamayı zorlaştıracağı düşünülüyordu, öyle de oldu.Hızlı toplarla atak   arayan konuk ekip zaman zaman bu düşüncesinde başarı sağlarken, ilk yarıda Malatya da pozisyon buldu. 11’de Ekuban’dan önce Hadebe araya girerek mutlak bir golü önledi. Korner atışında da Vitor Hugo’nun kafası az farkla dışarı gitti. 22 ve 24’te bu kez Malatya tehlikeli geldi. Önce Tetteh’in, ardından da Semin’in kafası isabetli değildi.

27’de Nwakaeme ağları havalandırdı, fakat ofsayt bayrağı kalktı. 29’da Umut’un şutunu Uğurcan güçlükle çıkardı.İkinci yarı temposuz başlarken sessizliği Bakasetas bozdu. 50’de kullanılan köşe vuruşunda topla buluşan Yunan futbolcu adeta bir füze attı ve ağları sarstı: 0-1. Golden sonra Malatyaspor eşitlik için yüklenmek zorunda kaldı. İsabetli ortalarla rakip defansı bunaltan ev sahibi bir türlü son vuruşu yapamadı. 67’de ise Tetteh’in kale önünden vuruşunda Uğurcan gole izir vermedi. Son yirmi dakikada oyunu kendi alanında kabul eden Trabzonspor takım olarak sağlam durunca 90+6’da Nwakaeme son sözü söyledi.

Böyle zeminde bu kadar

Hamza Hamzaoğlu:“İkinci yarıda oldukça baskılı oynadık”
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