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08.06.2017 - 02:30 |

‘Böylesini görmedim’

Golden State evinde kazandığı ilk iki maçın ardından, Cleveland’ı deplasmanda da yendi. Finalde 3-0 öne geçen Batı ekibi için LeBron James bile övgü yağdırdı.

‘Böylesini görmedim’
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NBA Finali’nde üçüncü maçın da galibi Golden State Warriors oldu. Cleveland Cavaliers ile sahasında karşı karşıya geldiği ilk iki maçı rahat kazanan Batı ekibi, rakibinin sahasında oynanan ilk maçta da sahadan üstün ayrılan taraf oldu. Cavaliers’ı deplasmanda 118-113 yenen Golden State Warriors, seriyi 3-0’a getirdi, şampiyonluğa çok yaklaştı.

İlk çeyreği 39-32 önde kapatan Warriors, ikinci periyodun sonunda da 6 sayı farkla (61-67) üstün olan taraftı. Ev sahibi üçüncü periyodun sonunda 94-89 öne geçse de maçın sonucunu değiştirmedi, Warriors 11-0’lık seriyle sahadan galip ayrıldı. Golden State, 12 üçlükle bir NBA finalinin ilk yarısında en fazla üç sayılık basket atan takım olmayı da başardı ayrıca NBA play-off’larında 15’te 15 yapan ilk takım oldu.

Warriors’ı galibiyete 31 sayı, 8 ribauntla oynayan Kevin Durant taşıdı. Cavaliers’ta 39 sayı kaydeden LeBron James “Böyle bir takım daha önce görmedim. Bir çok harika ekiple karşılaştım. Ama böyle bir sayı potansiyelleri yoktu” dedi.

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