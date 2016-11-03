Braga - Atiker Konyaspor: 3-1

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. hafta maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor deplasmanda Portekiz ekibi Braga'ya 3-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından grupta Atiker Konyaspor 1 puanla 4. ve son sırada kaldı, Braga ise 5 puanla 2. sıraya yükseldi.

Goller: Dk. 34 Emiliano Velazquez, Dk. 45+1 Wilson Eduardo, Dk. 90+7 Ricardo Horta (Braga); Dk. 30 Dimitar Rangelov (Atiker Konyaspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 38 Mauro Silva (Braga); Dk. 54 Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)

İLK YARI

7. dakikada Baiano'nun sağdan ceza alanına ortasında arka direğe koşu yapan Horta, sol çaprazdan topa vurdu. Meşin yuvarlak auta gitti.

9. dakikada Atiker Konyaspor'un kazandığı serbest vuruşta, ceza alanına yapılan ortada iyi yükselen Volkan Fındıklı topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, yandan az farkla auta çıktı.

11. dakikada gelişen Atiker Konyaspor atağında, Hadziahmetovic'in yaklaşık 25 metreden çektiği şutta, top az farkla auta gitti.

30. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Ani gelişen Atiker Konyaspor atağında, derinlemesine pasa hareketlenen Rangelov, rakibinden sıyrıldı ve kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şutla topu filelere gönderdi: 0-1

34. dakikada Braga skora dengeyi getirdi. Ev sahibi ekibin kazandığı köşe vuruşunda, ceza alanına yapılan ortada iyi yükselen Velazquez, düzgün bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-1

38. dakikada Braga sahada 10 kişi kaldı. Hızlı atağa çıkmak isteyen rakibini formasından çekerek durduran Mauro, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

42. dakikada Atiker Konyaspor ceza alanında topla buluşan Eduardo, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

45+1. dakikada Braga öne geçti. Geriye doğru atılan topu kaleci Serkan Kırıntılı ceza alanında eliyle kontrol etti. Maçın hakemi Tudor, pozisyonu geri pas olarak değerlendirdi ve Braga lehine endirekt serbest vuruş kararı verdi. Sol çaprazdan kullanılan atışta Horta'nın pasında Eduardo şutunu çekti. Meşin yuvarlak Serkan Kırıntılı'nın solundan filelerle buluştu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Braga'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Öte yandan, ilk yarının bitiş düdüğüyle iki takımın yedek oyuncuları arasında maçtaki pozisyon nedeniyle kısa süreli gerginlik yaşandı.

İKİNCİ YARI

49. dakikada Rangelov, kaleci Matheus ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda etkisiz bir aşırtma vuruş yaptı ve top auta gitti.

54. dakikada Skubic, rakibine yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

83. dakikada sol taraftan ceza alanına giren Goiano'nun ortasında, ön direğe koşu yapan Santos'un vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı, topu ayaklarıyla kornere çeldi.

89. dakikada sağdan yapılan ortada penaltı noktası üzerinde uygun durumda topla buluşan Bajic, meşin yuvarlağı auta göndererek takımı adına önemli bir fırsatı değerlendiremedi.

90+7. dakikada Braga skoru 3-1 yaptı. Atiker Konyaspor'un kazandığı korner atışında kaleci Serkan Kırıntılı dahil tüm oyuncular hücuma çıktı. Braga savunmasının uzaklaştırdığı topu ileride kontrol eden Horta, sol çaprazda Ömer Ali Şahiner'i çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı boş filelere gönderdi: 3-1

Braga, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı.

BRAGA: 3 - ATİKER KONYASPOR: 1

Stat: Braga Belediye (Portekiz)

Hakemler: Alexandru Tudor, Vasile Florin Marinescu, Vladimir Urzica (Romanya)

Braga: Matheus, Goiano, Velazquez (Dk. 73 Alan), Rosic, Baiano, Horta, Vukcevic, Mauro, Rui Fonte (Dk. 43 Tiba), Ahmed Hassan, Eduardo (Dk. 70 Santos)

Teknik Direktör: Jose Peseiro

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan (Dk. 46 Ali Çamdalı), Abdülkerim Bardakçı, Mehmet Uslu, Meha, Volkan Fındıklı, Jonsson, Hadziahmetovic (Dk. 46 Ömer Ali Şahiner), Rangelov (Dk. 76 Bajic), Milosevic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Goller: Dk. 34 Emiliano Velazquez, Dk. 45+1 Wilson Eduardo, Dk. 90+7 Ricardo Horta (Braga); Dk. 30 Dimitar Rangelov (Atiker Konyaspor)

Kırmızı Kartlar: Dk. 38 Mauro Silva (Braga); Dk. 54 Nejc Skubic (Atiker Konyaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 41 Hadziahmetovic, Dk. 45 Skubic, Dk. 45+2 Serkan Kırıntılı (Atiker Konyaspor)

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Portekiz temsilcisi Braga'ya konuk olan Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman, ligde oynadıkları Bursaspor maçına göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Teknik direktör Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'a 2-0 yenildikleri maçın kadrosunda bulunan Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Douglas ve Bajic'in yerlerine Braga karşısında Hadziahmetovic, Jonsson, Mehmet Uslu ve Milosevic'e ilk 11'de şans verdi.

Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro ise kendi liglerinde Belenenses'e karşı oynayıp 2-1 kazandıkları maçtaki kadroya göre, 5 farklı isimle Konyaspor karşısına çıktı. Peseiro, lig maçında oynayan kaleci Marafona, Stoiljkovic, Santos, Jorge ve Xeka'nın yerlerine, Matheus, Rosic, Eduardo, Ahmed Hassan ve Mauro'yu sahaya sürdü.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan ve yönetim kurulu üyeleri de maçı Bragalı yöneticilerle birlikte tribünden izledi.

Kale arkası tribünleri olmayan 30 bin 100 seyirci kapasiteli Braga Belediye Stadı'nda oynanan maça Portekizli taraftarların ilgisi az oldu. İki tribünü olan statta, büyük boşluklar dikkati çekti. Maraton tribününün üst kısmına seyirci alınmadığı görüldü.

Almanya ve Türkiye'den gelen az sayıdaki Atiker Konyaspor taraftarı da maçı takip etmek için tribündeki yerlerini aldı.

Atiker Konyaspor tur şansını zora soktu

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda mücadele eden Atiker Konyaspor, Braga karşısında aldığı 3-1’lik yenilgi sonrası gruptan çıkma şansı iyice azaldı.

Gruptaki 4. maçında Braga'ya konuk olan yeşil-beyazlı takım, maça iyi başlayıp, Dimitar Rangelov ile 1-0 öne geçmesine karşın bu üstünlüğünü çok sürdüremedi ve maçtan 3-1 yenik ayrıldı.

Bu sonuçla Braga puanını 5'e yükselterek, grupta ikinci sıraya çıkarken, Atiker Konyaspor ise 1 puanla son sırada yer aldı.

H Grubu’nun diğer maçında Ukrayna temsilcisi Shaktar Donetsk, Belçika takımı Gent'i deplasmanda 5-3 yenerek, 12 puanla üst tura çıkmayı garantiledi. Gent ise 4 puanla 3. sıraya geriledi.

Gruptaki maçların ardından Atiker Konyaspor'un tur şansı iyice azaldı. Yeşil-beyazlıların gruptan çıkabilmesi için kalan son 2 maçını mutlak kazanması ve rakiplerinin de puan kaybetmesini beklemesi gerekiyor.

Öte yandan, Braga'ya takımlarını desteklemeye gelen az sayıdaki Türk taraftarlar, maçın ardından, "Bu taraftar sizinle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yaptı.