19.10.2016 - 16:49 | | AA
Braga kafilesi, Konya'ya geldi
UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Portekiz temsilcisi Braga, Konya'ya geldi.
Özel uçakla Konya Havalimanı'na gelen Braga kafilesini, Konyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak ve Konyaspor'un UEFA maçlarındaki protokol müdürü Gürkan Teoman karşıladı.
Muhammed Ak, Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro'ya Hz. Mevlana'nın İngilizce Mesnevi'sini hediye etti. Kafile, daha sonra otobüsle şehirde konaklayacağı otele geçti.
Braga, Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarını bu akşam Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Peseiro, antrenman öncesi statta basın toplantısı düzenleyecek.