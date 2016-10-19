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19.10.2016 - 21:03 |

Braga'dan Konyaspor'a gözdağı

Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın oynayacakları Atiker Konyaspor maçını kazanmaya geldiklerini söyledi.

Braga'dan Konyaspor'a gözdağı
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Braga Teknik Direktörü Jose Peseiro, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın oynayacakları Atiker Konyaspor maçını kazanmaya geldiklerini söyledi.

Peseiro, maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, Atiker Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu ifade etti.

Grup aşamasının da zor geçtiğini belirten Peseiro, "Yarınki maç için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Galibiyet bizi ilgilendiren tek şey. Buraya maçı kazanmak için geldik." dedi.

Bir basın mensubunun "Konyaspor'u UEFA Avrupa Ligi'nin en kötü takımı olarak değerlendirebilir miyiz?" sorusuna Peseiro, "Bu futbolun bir ahlakıdır. Her takıma saygımız var. Hiçbir takımı hafife almamanız gerekiyor. Avrupa Ligi'ne ilk defa katılıyor olabilirler ama grup aşamasında takdir edilecek bir performans gösterdiler. İstatistikler ne olursa olsun sahada 90 dakika göstereceğimiz performans önemli." cevabını verdi.

- "3 puanla ayrılmak için kararlıyız" Bragalı futbolcu Ahmed Hassan da Türkiye'ye performansının yüzde yüzünü göstermeye geldiğini dile getirdi.

Maçta elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağını vurgulayan Hassan, "Üzerimde hiçbir baskı yok. Hocam ve takım arkadaşlarıma güvenim sonsuz. Gol atmamdan ziyade takımımın kazanması önemli. Bir puanımız var. Yarınki maçtan 3 puanla ayrılmak için kararlıyız." ifadesini kullandı.

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