Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bremen'in stadında esrarengiz cisim
08.01.2014 - 15:35 |

Bremen'in stadında esrarengiz cisim

Werder Bremen’in stadı Weserstadion’un dün gece, uzaklardan gelen misafirlere ev sahipliği yaptığı iddia edildi. Almanlar iki gündür bunu konuşuyor...

Bremen'in stadında esrarengiz cisim
ABONE OL

Onur Dinçer/Skorer Dış Haber ve DHA

Almanya’nın Werder Bremen takımının maçlarını oynadığı Weser Stadyumu’nda ilginç bir olay yaşandı. Bremen polisinin bildirdiğine göre dün gece tanımlanamayan bir gök cisme yeşil beyazlıların stadının üzerinde uçtu. Şehrin üzerinde görülen UFO’nun, Bundesliga ekibinin maçlarını oynadığı stadyuma 300 metre kadar yaklaştığı bildirildi.

Bir süre bu bölgede konuşlandığı belirtilen cismin havaalanındaki radar cihazlarıyla da tespit edildiği öne sürüldü. Emniyetten yapılan açıklamada, “Ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak kesinlikle bir şey vardı” ifadeleri kullanıldı. Sırrı çözülemeyen cisimden dolayı kentte uçuşların da iptal edildiği belirtildi.

İŞTE O ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER
Bremenin stadında esrarengiz cisim

Werder Bremen Teknik Direktörü Robin Dutt, konuyla bir yorumda bulunarak, “Gözümüzü açtığımızda başka bir gezegende olmak istemiyorsak hepimiz çok dikkatli olmalıyız” dedi.

Uçuşlar iptal, havaalanında alarm

KUZEY Almanya'nın Bremen kentinde Pazartesi akşamı Havaalını civarında UFO (Bilinmeyen Gök Cismi) gorüldüğü iddia edildi. Bu iddia havaalını ve Bremen kentinde büyük heyecan yarattı. Bremen Havaalanı kule görevlileri tarafından görülen ve radarda tespit edilen cisim nedeniye bazı uçuşlar iptal edilip, havaalanına inişler de ertelendi. Güvenlik görevlileri görülen gökcismini araştırmaya başladı. Bunun için helikopterler kaldırıldı, veriler incelendi. Bazı telefon operatörleri ise UFO görüldüğü iddia edilen bölgede sinyallerini kesti.

ESNAF ŞAŞKIN

Bremen Havaalanında iş yapan Türk esnaf ise şaşkın. Görüldüğü iddia edilen UFO hikayesine bazıları inanıyor bazıları ise inanmıyor. UFO'nun havaalanında heyecan yarattığını anlatan turizimci Bünyamin Şereflioğlu, „Ben 1996 yılından beri burada iş yapıyorum. İlk kez böyle bir olayla karşılaştık. UfO nedeniyle uçak iniş ve kalkışları iptal edildi. Helikopterler kaldırıldı. Araştırmalar yapılıyor. Heyecan ve şaşkınlık var. Kule görevlisi UFO'yu gördüğünü söyledi. Mavi, beyaz ve kırmızı ışıkları varmış. Radarda da tespit edilmiş. Ancak çok kısa bir süre görülmüş. Kimileri ise görünen cismin bu semtte oturan birinin uzaktan kumandayla UFO'ya benzer birşeyler uçurduğunu söylüyor. Ben de UFO'ya inanmıyorum“ dedi.
Havaalını esnaflarından Refik Şereflioğlu, kuaför sahibi İrfan Uzel ile restoran çalışanı Ayvagül Gültekin'de yaptıkları açıklamalarda UFO nedeniyle heyecan yaiadıklarını, gelişmeleri takip ettiklerini ve bu tür varlıkların olabileceklerine inandıklarını dile getirdiler.
Alman gazeteleri de iki gündür sayfalarıda UFO ile ilgili gelişmelere yer veriyor.

Legia Varşova 14. Kez Ekstraklasa Şampiyonu oldu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
    Sivas Belediyespor, Furkan Işık’ı kadrosuna kattı
  2. Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
    Fenerbahçe'de Falette için onay çıktı
  3. Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Udinese - Juventus maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  4. Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
    Lazio - Cagliari maçı canlı bahis heyecanı Misli.com'da
  5. Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak
    Galatasaray, sezonu Antalya'da kapatacak



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Süper Lig'de perde kapanıyor! Küme düşecek 2 takım...

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Galatasaray'ın yıldızı Falcao'dan ilginç takip

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri

Son dakika | Trabzonspor'da Lucescu sesleri  

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Transfer haberleri | Başakşehirli Deha Real Madrid'e transfer oldu

Sıradaki Haber