Bremen'in stadında esrarengiz cisim

Onur Dinçer/Skorer Dış Haber ve DHA

Almanya’nın Werder Bremen takımının maçlarını oynadığı Weser Stadyumu’nda ilginç bir olay yaşandı. Bremen polisinin bildirdiğine göre dün gece tanımlanamayan bir gök cisme yeşil beyazlıların stadının üzerinde uçtu. Şehrin üzerinde görülen UFO’nun, Bundesliga ekibinin maçlarını oynadığı stadyuma 300 metre kadar yaklaştığı bildirildi.

Bir süre bu bölgede konuşlandığı belirtilen cismin havaalanındaki radar cihazlarıyla da tespit edildiği öne sürüldü. Emniyetten yapılan açıklamada, “Ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak kesinlikle bir şey vardı” ifadeleri kullanıldı. Sırrı çözülemeyen cisimden dolayı kentte uçuşların da iptal edildiği belirtildi.

İŞTE O ŞOK EDEN GÖRÜNTÜLER

Werder Bremen Teknik Direktörü Robin Dutt, konuyla bir yorumda bulunarak, “Gözümüzü açtığımızda başka bir gezegende olmak istemiyorsak hepimiz çok dikkatli olmalıyız” dedi.

Uçuşlar iptal, havaalanında alarm



KUZEY Almanya'nın Bremen kentinde Pazartesi akşamı Havaalını civarında UFO (Bilinmeyen Gök Cismi) gorüldüğü iddia edildi. Bu iddia havaalını ve Bremen kentinde büyük heyecan yarattı. Bremen Havaalanı kule görevlileri tarafından görülen ve radarda tespit edilen cisim nedeniye bazı uçuşlar iptal edilip, havaalanına inişler de ertelendi. Güvenlik görevlileri görülen gökcismini araştırmaya başladı. Bunun için helikopterler kaldırıldı, veriler incelendi. Bazı telefon operatörleri ise UFO görüldüğü iddia edilen bölgede sinyallerini kesti.

ESNAF ŞAŞKIN



Bremen Havaalanında iş yapan Türk esnaf ise şaşkın. Görüldüğü iddia edilen UFO hikayesine bazıları inanıyor bazıları ise inanmıyor. UFO'nun havaalanında heyecan yarattığını anlatan turizimci Bünyamin Şereflioğlu, „Ben 1996 yılından beri burada iş yapıyorum. İlk kez böyle bir olayla karşılaştık. UfO nedeniyle uçak iniş ve kalkışları iptal edildi. Helikopterler kaldırıldı. Araştırmalar yapılıyor. Heyecan ve şaşkınlık var. Kule görevlisi UFO'yu gördüğünü söyledi. Mavi, beyaz ve kırmızı ışıkları varmış. Radarda da tespit edilmiş. Ancak çok kısa bir süre görülmüş. Kimileri ise görünen cismin bu semtte oturan birinin uzaktan kumandayla UFO'ya benzer birşeyler uçurduğunu söylüyor. Ben de UFO'ya inanmıyorum“ dedi.

Havaalını esnaflarından Refik Şereflioğlu, kuaför sahibi İrfan Uzel ile restoran çalışanı Ayvagül Gültekin'de yaptıkları açıklamalarda UFO nedeniyle heyecan yaiadıklarını, gelişmeleri takip ettiklerini ve bu tür varlıkların olabileceklerine inandıklarını dile getirdiler.

Alman gazeteleri de iki gündür sayfalarıda UFO ile ilgili gelişmelere yer veriyor.