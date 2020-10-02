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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Brendan Rodgers: Cengiz'in kalitesini gördük
02.10.2020 - 16:34 | | İHA

Brendan Rodgers: Cengiz'in kalitesini gördük

Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, yeni transferlerinden milli futbolcu Cengiz Ünder ilgili olarak, "Cengiz, kadroda olmak için uygun durumda. Kendisinin kalitesini birkaç gün içinde gördük" diye konuştu.

Brendan Rodgers: Cengiz'in kalitesini gördük
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Premier Lig takımlarından Leicester City Teknik Direktörü Brendan Rodgers, pazar günü West Ham United ile oynanacak olan maç öncesinde medyaya açıklamalarda bulunurken, yeni transferleri milli futbolcu Cengiz Ünder'in durumu hakkında da konuştu. Ünder'in kadroda olmak için uygun bir isim olduğunu ifade eden Rodgers, "Onun kalitesini birkaç gün içerisinde gördük. Takıma adapte olması için bir süreç yaşayacak ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bunu atlatacak" ifadelerini kullandı.

Brendan Rodgers: Cengizin kalitesini gördük

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Brendan Rodgers: Cengizin kalitesini gördük

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