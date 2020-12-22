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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı
22.12.2020 - 23:41 | | AA

Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı

İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'ı 1-0 yenenBrentford, yarı finale yükseldi.

Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı
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Brentford Community Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi Brentford, Premier Lig takımı Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 66. dakikada İngiliz futbolcu Josh Dasilva'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Brentford, kupa tarihinde ilk defa yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

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Brentford, Newcastle Unitedı eleyerek Lig Kupasında yarı finale kaldı

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