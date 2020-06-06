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06.06.2020 - 11:28 | | İHA

Brescia, Balotelli'nin sözleşmesini feshetti

Kulübü Brescia ile antrenmanlara çıkmayan ve Başkan Massimo Cellino ile de sorunlar yaşayan İtalyan golcü Mario Balotelli'nin sözleşmesi feshedildi.

Brescia, Balotelli'nin sözleşmesini feshetti
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Seria A ekiplerinden Brescia'da forma giyen İtalyan golcü Mario Balotelli, antrenmanlara çıkmayınca Brescia Başkanı Massimo Cellino ile arasında sorunlar yaşanmıştı. Antrenmanlara katılmamaya devam eden Balotelli'nin sözleşmesinin feshedildiği belirtildi. İtalyan basınında çıkan haberlere göre, Brescia'nın 29 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin tek taraflı feshettiği ifade edildi.

2019 yaz transfer döneminde İtalyan ekibine katılan Balotelli, 19 resmi maçta rakip fileleri 5 kez havalandırdı. İtalyan golcü, kariyerinde Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nice ve Marsilya takımlarında da forma giydi.

Balotelli ile Galatasaray da yakından ilgileniyor.

Brescia, Balotellinin sözleşmesini feshetti

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