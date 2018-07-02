MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en golcü takımı!
02.07.2018 - 22:24 | | AA

Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en golcü takımı!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Brezilya, organizasyon tarihinin en golcü takımı unvanının da sahibi oldu.

Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en golcü takımı!
ABONE OL

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Brezilya, organizasyon tarihinin en golcü takımı unvanının da sahibi oldu.

Rusya'daki Dünya Kupası öncesinde Almanya'nın 224, Brezilya'nın 221 golü bulunuyordu. Almanya turnuvaya yalnızca 2 gol bularak veda etti ve gol sayısı 226'da kaldı.

Bu karşılaşma öncesinde Almanya ile eşit durumda bulunan Brezilya, Meksika ağlarını 2 kez havalandırarak, bu organizasyondaki 7'nci, Dünya Kupası tarihindeki ise 228. golünü kaydederek zirvenin tek başına sahibi oldu.

Bu sıralamada 3. basamakta, gol sayısı 134 olan Arjantin yer alıyor. Dördüncü sıra ise Dünya Kupası'nda yer alamayan İtalya'ya ait. Avrupa temsilcisi, organizasyon tarihinde 128 kez gol sevinci yaşadı. Sıralamanın beşinci basamağında da çeyrek finalist ekiplerden Fransa, 113 golle yer alıyor.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber