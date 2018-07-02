Brezilya, Dünya Kupası tarihinin en golcü takımı!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Meksika'yı 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükselen Brezilya, organizasyon tarihinin en golcü takımı unvanının da sahibi oldu.



Rusya'daki Dünya Kupası öncesinde Almanya'nın 224, Brezilya'nın 221 golü bulunuyordu. Almanya turnuvaya yalnızca 2 gol bularak veda etti ve gol sayısı 226'da kaldı.



Bu karşılaşma öncesinde Almanya ile eşit durumda bulunan Brezilya, Meksika ağlarını 2 kez havalandırarak, bu organizasyondaki 7'nci, Dünya Kupası tarihindeki ise 228. golünü kaydederek zirvenin tek başına sahibi oldu.



Bu sıralamada 3. basamakta, gol sayısı 134 olan Arjantin yer alıyor. Dördüncü sıra ise Dünya Kupası'nda yer alamayan İtalya'ya ait. Avrupa temsilcisi, organizasyon tarihinde 128 kez gol sevinci yaşadı. Sıralamanın beşinci basamağında da çeyrek finalist ekiplerden Fransa, 113 golle yer alıyor.