Brezilya ekibi Love transferinde ısrar ediyorlar

Brezilya'nın ünlü Globo gazetesinin haberine göre Brezilya ekibi transferi Vagner Love ve Walace hamleleriyle noktalayacak. Love transferinde henüz Alanyaspor'dan olumlu bir sinyal gelmese de oyuncunun geri dönme istediği Flamengo'yu ümitlendiriyor.

Deneyimli forveti bonservissiz olarak kadrosuna katmanın planlarını yapan Flamengo kiralama yöntemini de devreye sokmuş fakat Alanyaspor'u ikna edememişti.

Flamengo Sportif Direktörü Rodrigo Caetano da devam eden transfer görüşmeleriyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Almak istediğimiz futbolcuların profiline baktığınızda pazarlıkların kolay geçmeyeceğini anlarsınız. 2-3 takviye yapmayı planlıyoruz ama acelemiz yok."

Geçtiğimiz günlerde Flamengo kulübü avukatı Diogo souza sosyal meyda hesabından Vagner Love ile bir fotoğrafını paylaşmış ve "Alanyaspor Kulübü oyuncunun iki aylık maaşını ödemediğini ve oyuncunun da Brezilya'ya geri dönme isteği olduğunu biliyoruz" demişti. (Ajansspor)