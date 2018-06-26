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26.06.2018 - 11:53 |

Brezilya ile Sırbistan 20. maçında

2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda yarın karşı karşıya gelecek Brezilya ile Sırbistan tarihlerindeki 20. maça çıkacak.

Brezilya ile Sırbistan 20. maçında
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İki takım, Yugoslavya dağılmadan önce 18 kez, Sırbistan döneminde ise 1 kez karşılaştı.

Rekabette Brezilya üstünlüğü

İki takım arasındaki rekabette Brezilya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Brezilya, Yugoslavya ile oynadığı 18 maçta 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sırbistan ile oynadığı tek maçı ise kazandı.

Bu maçlarda toplam 37 gol atan Brezilya, kalesinde ise 23 gol gördü.

En farklı ve gollü galibiyet Yugoslavya'dan

Yugoslavya, Brezilya karşısında yalnızca 2 galibiyet elde etse de rekabetteki en farklı skora ulaşan taraf olmayı başardı.

İki ekip arasında 3 Haziran 1934'te Yugoslavya'da oynanan mücadelede tam 12 gol atıldı. Ev sahibi Yugoslavya sahadan 8-4'lük galibiyetle ayrıldı.

Sırbistan'ın kupa geçmişi

FIFA dünya sıralamasında 34. sırada yer alan Sırbistan, eski Yugoslavya'nın katıldıklarıyla birlikte toplam 12. turnuvasını yaşıyor.

Sırbistan, oynadığı 45 maçta, 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 66 gol atarken, kalesinde 61 gol gördü.

Sırbistan, Yugoslavya olarak 9, Sırbistan ve Karadağ olarak 1 turnuvaya katıldı. Sırbistan olarak 2. turnuvasını geçiriyor.

Brezilya 107. maçında

Dünya Kupası'na 21. kez katılan Brezilya, şampiyonada bugüne kadar 106 maça çıktı.

Güney Amerika ekibi bu maçlarda 71 galibiyet, 18 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. 224 gol atan Brezilya, kalesinde ise 103 gol gördü.

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