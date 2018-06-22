Brezilya-Kosta Rika: 2-0

Rusya'da devam eden 2018 FIFA Dünya Kupası'ndaki E Grubu maçında Brezilya, Kosta Rika'yı uzatma dakikalarında bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.

Saint Petersburg Stadı'nda oynanan mücadelenin başından beri üstün futbol sergileyen ve birçok gol pozisyonundan sonuç alamayan Sambacılar, 90+1'de Coutinho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Neymar 90+7'de son sozü söyledi: 2-0

Brezilya bu sonuçla puanını 4'e yükseltti. Kosta Rika ise 0 puanda kaldı.

VAR KARARIYLA İLK KEZ PENALTI İPTAL

Karşılaşmanın 78. dakikasında Brezilya'nın Neymar ile kazandığı penaltı VAR kararıyla iptal edildi.

Stat: Saint Petersburg

Hakemler: Bjorn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

Brezilya: Becker, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho (Dk. 68 Firmino), Willian (Dk. 46 Douglas Costa), Coutinho, Neymar, Jesus (Dk. 90 3 Fernandinho)

Kosta Rika: Keylor Navas, Gamboa (Dk. 75 Calvo), Gonzalez, Acosta, Duarte, Oviedo, Venegas, Guzman (Dk. 83 Tejeda), Borges, Bryan, Urena (Dk. 54 Bolanos)

Goller: Dk. 90 1 Coutinho, Dk. 90 7 Neymar (Brezilya)

Sarı kartlar: Dk. 81 Neymar, Dk. 81 Coutinho (Brezilya), Dk. 84 Acosta (Kosta Rika)

MAÇTAN DAKİKALAR!

13. dakikada sağ kanattan gelişen Kosta Rika atağında ceza sahasına yerden gönderilen topa Borges vurdu, top direğin yanından auta gitti.

41. dakikada Brezilya ilk isabetli şutunu attı. Sol kanatta topla buluşan Marcelo, açısını düzeltip şutunu çekti, kaleci Keylor Navas köşede bu topu kontrol etti.

49. dakikada Brezilya gole çok yaklaştı. Fagner'in sağ kanattan yaptığı ortada Jesus'un kafa vuruşunda top üst direkten döndü. Dönen topu kontrol eden Paulinho, boş pozisyondaki Coutinho'ya pasını gönderdi. Coutinho'nun şutunda top, kale çizgisi önündeki Gamboa'ya çarparak kornere gitti.

58. dakikada Douglas Costa ceza sahasına girdi, Paulinho'ya pasını verdi. Paulinho, ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Coutinho'nun önüne yerden topu gönderdi. Coutinho'nun yerden sert şutunda, kaleci Keylor Navas iki hamlede kontrol etti.

90 1. dakikada Brezilya aradığı golü buldu. Sol kanattan arka direğe yapılan ortada Firmino topu indirdi, Jesus'un dokunduğu meşin yuvarlağa altı pas önünde vuran Coutinho, fileleri havalandırdı: 1-0.

90 7. dakikada Brezilya farkı 2'ye çıkardı. Savunma arkasına atılan topla ceza sahası içinde buluşan Douglas Costa, uygun pozisyondaki Neymar'a pasını gönderdi. Neymar düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadele Brezilya'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.