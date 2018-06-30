Brezilya kupaya soğuk

Brezilya halkının Dünya Kupası’na olan ilgisizliği rakamlara yansıdı. Brezilyalılar, ülkede yolsuzluklar ve kirlenen siyasetle ilgili sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Bu durumun turnuvaya olan ilgiyi oldukça azalttığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan bir anket çalışması, insanların ilgisizliğini rakamlara yansıttı. Ankete göre Brezilyalıların yüzde 53’ü turnuva ile ilgilenmediklerini söyledi. Ülke insanındaki bu tutumun bir şekilde milli takıma da yansıdığı, ve Sambacılar’ın bir türlü tam olarak havaya giremedikleri ifade edildi.

Brezilya insanının ilgisizliğinde cinsiyet, bölge ve yaş gruplarına göre de detaylı rakamlar verildi. Kadınlarda yüzde 61 olan turnuvaya ilgisizlik oranı, 35-44 arası kişilerde yüzde 57, güney bölgelerde yaşayanlarda yüzde 59, düşük gelirlilerde ise yüzde 54 oranında seyretti.

Tarihte ilk kez halkın turnuvaya bu kadar az ilgi duyduğu belirtilirken, Amerika’daki 1994 Dünya Kupası’nda bu oranın sadece yüzde 24 olduğuna dikkat çekildi.

Yine de favori

Brezilya Milli Takımı ikinci tura yükselse de, şu ana kadar sergilediği futbolla ne taraftarını ne de dünya çapında futbolseverleri tatmin etti. Ancak buna karşın Sambacılar yine de şampiyonluğun favorisi olarak gösteriliyor. CBS’in paylaştığı bahis verilerine göre Tite’nin takımı 7/2 ile ilk sırada. İspanya 4/1 ile en önemli ikinci favori olarak onları izlerken, sonrasında sırayla Belçika (13/2), İngiltere (15/2), Fransa (8/1) ve Hırvatistan (10/1) geliyor.