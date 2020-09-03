Brezilya'da kadın ve erkek futbol oyuncuları bundan sonra eşit ücret alacak

Brezilya, erkeklerine ve kadınlarına aynı miktarda ödeme yapan ülkeler arasında Avustralya, Norveç ve Yeni Zelanda'ya katılıyor.

Brezilya Futbol Federasyon Başkanı Rogerio Caboclo, futbolda kadın-erkek cinsiyetinin bir farkının olmadığını belirterek, "Brezilya Futbol Federasyonu, erkek ve kadın futbolcular arasındaki para ödülü ve ödeneklerini eşitledi. Bundan sonra kadın futbolcular erkek futbolcular ile aynı düzeyde para kazanacak. Kadın ve erkek ücretlerinde artık cinsiyet farkı olmayacak." dedi.

Federasyon tarafından alınan karar önümüzdeki yıl Olimpiyatlara katılacak takımlara ve bir sonraki Dünya Kupası turnuvalarında uygulanacak.

ABD Kadın Futbol Takımı'nın 'eşit ücret' davası reddedilmişti!

ABD Kadın Futbol Takımı'nın, geçtiğimiz yıl erkek milli takım ile eşit ücret alma isteğiyle ABD Futbol Federasyonu'na (USSF) açtığı dava sonuçsuz kalmıştı. 28 kadın futbolcu, Eşit Ücret Yasası uyarınca 66 milyon Dolar (52.8 milyon Sterlin) tazminat istiyordu. Ancak mahkeme bu talebi, "Kadın takımına, erkek takımından daha fazla hem kümülatif hem de ortalama maç başına ödeme yapıldı" diyerek reddetmişti.

Eşit ücret talebi reddedildikten sonra, geçen yıl Dünya Kupası'nda Altın Top kazanan forvet Megan Rapinoe de sosyal medya hesabından, "Eşitlik için savaşmayı asla bırakmayacağız" paylaşımını yapmıştı.

ABD'li golcü Alex Morgan da, "Bu haberi duymak bizi hayal kırıklığına uğratmasına rağmen, bu eşitlik mücadelemizde bizi daha da cesaretlendirecek" ifadelerin kullanmıştı.

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