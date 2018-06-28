Brezilya'dan tribün şov!

Brezilyalı taraftarlar tribünde şov yaptı. Stadın neredeyse tamamına yakınında Brezilyalı taraftarların görüntüsü vardı. Çok sayıda Brezilyalı taraftarın yanında ev sahibi Rusya’dan da destek vardı.

Öte yandan Brezilyalı taraftarların geleneksel kostümleri de dikkatlerden kaçmadı. Tribünde renkli görüntüler oluştu, maç boyu coşku vardı.

Seri bozulmadı

Brezilya, liderlik serisini bozmadı. 1986’da Meksika’da düzenlenen Dünya Kupası’ndan bu yana 32 yıldır tüm kupalarda gruplarından birincilikle çıkan Sambacılar, Rusya’da da bu başarıyı sürdürdü.

Neymar şov

Brezilya’nın yıldızı Neymar, şovunu sürdürdü. Neymar, Brezilya formasıyla çıktığı son 18 maçta 19 gole katkıda bulundu (10 gol ve 9 asist).

Rakip Meksika

Brezilya, son 16 turunda Meksika ile eşleşti. F Grubu’nu ikinci bitiren Meksika ile E Grubu lideri Brezilya rakip oldu. F Grubu lideri İsveç de E Grubu ikincisi İsviçre ile karşılaşacak.









